الامارات | مواجهتان حاسمتان اليوم للتأهل إلى دور الـ 16 في الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف حتا منافسه الظفرة، بينما يستقبل الحمرية ضيفه دبا الفجيرة، في مواجهتين قويتين ستقودان الفائزَين للتأهل مباشرة إلى دور الـ16 من كأس رئيس الدولة بكرة القدم.

وتنطلق المواجهتان الحاسمتان في توقيت واحد عند الساعة 5:15 مساء اليوم، وتقامان ضمن الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس رئيس الدولة المخصصة لفرق الدرجة الأولى.

الفائز من لقاء (حتا والظفرة) سيواجه العين في دور الـ16 وفقاً للقرعة التي سحبت أخيراً، بينما سيلعب الفائز من لقاء (الحمرية ودبا الفجيرة) مع بني ياس.

وكان فريق حتا قد تأهل للدور الثالث بعد الفوز على العربي 3-2، وعلى الجزيرة الحمراء 3-0، بينما فاز دبا الفجيرة على «جلف إف سي» 3-1، وعلى مصفوت 3-0. كما تأهل الحمرية بعد انتصارين على الذيد (7-6) بضربات الترجيح، وعلى الفجيرة 2-0، فيما تأهل الظفرة من مباراة واحدة بعد فوزه على يونايتد 1-0.