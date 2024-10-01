محمد الشامي:  لقب ابن حسام حسن يحزنني وكنت أتمني العودة إلى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد الشامي لاعب فريق المصري البورسعيدي إن لقب ابن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يحزنه كثيرا مؤكداً أن أي لاعب انضم لصفوف الفراعنة كان يستحق هذا الشرف.

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أكد الشامي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أنه كان يتمني العودة إلى نادي الزمالك خاصة أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الكافي.

أضاف:" بدايتي كانت مع نادي طلخة ثم انتقلت إلي نادي إنبي وأنا في عمر 17 عاماً".

تابع:" أثناء تواجدي في الزمالك كان هناك ما يقارب من 18 صفقة جديدة ولم أحصل علي فرصتي كاملة".

وتحدث الشامي عن علاقته مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قائلا:" لقب ابن حسام حسن يحزنني كثيراً ولا يوجد لاعب ينضم للمنتخب إلا وكان يستحق هذا الشرف الكبير".

وأكمل:" هناك لاعبين كثيرين في النادي المصري يستحقون الانضمام لمنتخب مصر مثل ميدو جابر وكنت أتمني العودة لنادي الزمالك".

واستطرد:" مسجل علي هاتفي عبارة لاتستسلم وتعلمتها من كابتن حسام حسن".