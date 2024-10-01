محمد فاروق: الزمالك يبدأ مفاوضات تمديد عقد جوميز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب بدأت تفكر في تمديد عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض عقب التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" إدارة الزمالك تواصلت مع جوميز بشكل مباشر في الساعات الماضية وطلبوا تمديد التعاقد لمدة موسم آخر حيث ينتهي عقد جوميز مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد ويحصل على ٦٥ ألف دولار".

وواصل :"بعد عودة جوميز من إجازته في البرتغال سيتم الاجتماع معه ومناقشة كافة التفاصيل والحصول على توقيعه والإعلان عن تمديد التعاقد لمدة موسم آخر".