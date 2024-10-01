ناصر منسي:  مستمر مع الزمالك بعد هدف السوبر ولن أرحل للبنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن هدفه في شباك الأهلي بالسوبر الأفريقي ثبت أقدامه داخل القلعة البيضاء.

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تابع منسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:" مستمر مع نادي الزمالك ولن أرحل إلي البنك الأهلي".

وواصل:" البنك الأهلي كلموني قبل مباراة السوبر الأفريقي وانا قلت لهم أنا تحت أمر نادي الزمالك ومجلس الإدارة هم أصحاب القرار".

وأكمل:" دمي زملكاوي وكنت سأحزن كثيرا حال رحيلي عن الزمالك ولا أركز مع السوشيال ميديا".

واستطرد:"الفترة القادمة سأركز مع الزمالك وسأجلب بطولات أخري للفريق مع زملائي".

وتابع :"كان بيصعب عليا نفسي من الانتقادات والسب لكن أنا جمهور الزمالك بحبه وفوق رأسي".

وأكمل:"جوميز يتحدث معي بشكل جيد وهو مدرب كبير وبعتبره أب لي وعمري ما اعترضت علي قراراته ونتمني التوفيق في القادم".

وواصل:"أوعدك هنكسر الدنيا الفترة القادمة وسجلت الأهلي في وقت سابق في الأهلي وليست أول مرة عندما كنت لاعباً في طلائع الجيش".

واختتم:"نفسي أكون موجود في منتخب مصر وهذا شرف عظيم وانا لاعب منتخبات وروحت تجمع في وقت سابق مع فيتوريا:".