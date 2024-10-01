أندري بيكي: عبدالله السعيد يمكنه اللعب لـ3 سنوات مقبلة.. وهو أفضل لاعب في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أندري بيكي المدرب العام لفريق الزمالك، عن تأثير عبد الله السعيد نجم الفريق، وطريقة تعامل الجهاز الفني معه.

وقال بيكي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "أرى أن عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين في مصر، لأنه محترف جدا".

وتابع: "أنه لاعب من السهل أن يستمع إلى التعليمات، ولكن عليك فقط أن تجعله سعيدا ومرتاحا، وهذا أمر سهل لأننا نتبادل الاحترام خاصة وأنني أنا وهو في نفس السن".

وأضاف: "عبد الله السعيد إنسان يريد فقط أن يستمتع ويستمر في الفوز، ونحن سعداء بتواجد لاعب مثله في فريقنا".

وأتم: "أرى أن عبد الله السعيد في مستوى بدني ممتاز جدا، بل ويمكنه الاستمرار في لعب كرة القدم لمدة سنتين أو ثلاثة".