حسام عبد المجيد: ناصر منسي قالنا في مباراة السوبر هنزل أسجل هدف.. وشيكابالا دوره بره الملعب كبير جداً

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2 عن مباراة السوبر الافريقي والتى توج بها الفارس الابيض على حساب الاهلي بركلات الترجيح.



وقال عبد المجيد أتدرب منفردا بشكل خاص يوميا بخلاف تدريبي في النادي، مشيراً إلى أنه درس جيدا كل تحركات وسام أبو علي قبل مواجهته في السوبر الإفريقي.



وأكد على أن ناصر منسي مهاجم الزمالك قالنا في السوبر الإفريقي ضد الأهلي أنا هنزل أجيب جول وهكسبكم ، موضحاً عرفنا إزاي نقلل خطورة الأهلي الهجومية وكل لاعب كان مركز في شغله.



وتابع حديثه شيكابالا دوره برة الملعب كبير جدا وبيقف جنب أي لاعب في الفرقة، موضحا هدفي كان إني (أسكت كل الناس) ضد الأهلي في السوبر الإفريقي ، مشيراً إلى أنه تحدث مع شقيقه وقال له هنلعب ضربات جزاء وهسجل الرابعة.

و أكمل حديثه مكنتش مركز مع أي حد غير الكورة وأنا بشوط ركلة الترجيح الرابعة، كنت مجهز إني أسقف لنفسي لما أسجل ركلة الترجيح الرابعة .