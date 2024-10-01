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محمد الشامي: لم أحصل على مستحقاتي من نادي الإسماعيلي حتى الآن

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد الشامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي عن مستحقاته المتأخرة من نادي الإسماعيلي.

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وقال محمد الشامي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، لم أحصل على مستحقاتي من النادي الإسماعيلي حتى الآن والتي تقُدر بـ4 مليون دولار.

وأضاف الشامي، هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن هذا الأمر، مشيرا إلى أنه لن يطلب تلك المستحقات أو ينوي التقدم بشكوى ضد الإسماعيلي إطلاقًا مهما حدث.

واختتم، كنت أجلس مع اللاعبين في غرفة خلع الملابس وأطالبهم بضرورة الوقوف بجانب الإسماعيلي حتى يمر من أزمته.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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