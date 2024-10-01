"3 بطولات وزوجة مدرب الفريق".. حكاية أيى إبراهيم أول لاعبة تنضم للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أيام قليلة ونشاهد الظهور الأول لفريق كرة القدم النسائية بنادي الزمالك، حديث العهد، الذي قرر مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب تكوينه، وإسناد المهمة الفنية لعادل حسين مدرب المقاولون العرب السابق.

ويخوض الفريق أولى مبارياته يوم الجمعة المقبل، ضد الأهلي في الدوري المصري، ولم يتم الكشف حتى الآن عن قائدة الفريق، لكن أصبحت أية إبراهيم لاعبة توت عنخ آمون أولى لاعبات الزمالك.

وهكذا قد ترتدي أية إبراهيم شارة القيادة، وفي هذه الحالة ستكون هي من تدير اللقاء في الملعب وزوجها من على الخطوط، إذ أن صاحبة الـ21 عاما متزوجة من مدرب الفريق، منذ عامين.

وروت أية إبراهيم حكايتها في تصريحات تلفزيونية، وقالت: "بدأت مسيرتي في كرة القدم منذ عمر 6 سنوات، وكنت في فريق توت عنخ أمون منذ أن كان في الدرجة الثانية، وخلال وجودي في الفريق بدأت قصة حبي مع زوجي عادل حسين".

وأَضافت: "عادل حسين كان مدربا للفريق، وصعدنا معه للدوري الممتاز، بعدها رحل عن الفريق وتزوجنا، قبل عامين، وخلال هذه المدة حصلت مع الفريق على كأس مصر وفي الموسم التالي الكأس والدوري، وكان عادل أول الداعمين لي، حتى وهو يدرب المقاولون العرب، كان يحضر مبارياتي ويخبرني عن نقاط ضعفي وقوتي".

و ترى أية أن الرياضة لا تتعارض مع علاقتها بزوجها، خاصة أنه المدرب الخاص بها، لأنه يشجعها ويحضر جميع مبارياتها، حتى عندما كان يلعب ضد فريقها، يخبرها أخطاءها لتحسينها.

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