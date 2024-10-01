فيفا يُخطر الأهلي بموعد إرسال قائمة الفريق لمباراة العين ويطلب السعة الكاملة لإستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى ان مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ابلغوا نظراؤهم في النادي الأهلي بموعد إرسال قائمة الفريق التي ستخوض مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم للأندية أنتر كونتيننتال.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام " أكد فيفا للأهلي أن الموعد المبدئي قبل مباراة العين بـ15 يوماً وسيكون من حق الأهلي استبدال أو إجراء أي تغييرات في القائمة قبل المباراة بـ24 ساعة على أن يكون الاستبدال من القائمة الأولى ".

وأشار محمد الليثى " الفيفا أكدت أن الفائز من مواجهة العين سيحصل على مليوني دولار أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار ، وطلب الاتحاد الدولي من الأهلي ضرورة حضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة وطلب النادي من الجهات المعنية حضور السعة الكاملة للإستاد