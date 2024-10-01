المعتصم سالم: شوقى غريب الأنسب لقيادة الإسماعيلي.. بيراميدز قادر على حصد البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المعتصم سالم، رئيس قطاع الناشئين بنادى بيراميدز، أن إختيار شوقى غريب لتولى القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي قرار موفق للغاية بسبب خبراته الكبيرة التى يتمتع بيها فى بناء جيل جديد من اللاعبين ومنح الفريق الإستقرار والمساهمة فى البقاء بالدورى الممتاز .

وأوضح المعتصم سالم خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " إختلافات أعضاء مجلس إدارة نادى الاسماعيلى سبب عدم انضمامى للنادى الأهلى موسم 2010 رغم الإتفاق على كافة الأمور المادية وكان يتبقى فقط الحصول على الإستغناء الخاص بى ولكن على صعيد الزمالك لم يتحدث معى سوى التوأم حسام وابراهيم حسن الذى كانوا يتولوا القيادة الفنية للقلعة البيضاء فى ذلك التوقيت ".

وأشار المعتصم سالم " أقوم دائما بتشجيع فريقى الإسماعيلي وبيراميدز والفريق السماوى قادر على المنافسة وحصد البطولات الموسم المقبل وأتمنى منح فرصة الإحتراف لإبراهيم عادل ".

وتابع المعتصم سالم حديثة " أحمد عاطف قطة لاعب فريق زد ومنتخب مصر الأولمبي ضمن مواهب قطاع ناشئين بيراميدز وهناك العديد من اللاعبين الآخرين سوف يظهرون فى الأندية الفترة المقبلة ونعمل حاليا على مشروع للوقوف ضد ظاهرة التسنين فى قطاعات الناشئين بالأندية ".