مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ يقترب من الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع اللاعب المصري مصطفى أشرف والذي يلعب في فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم ان ادارة الزمالك قد انهت الاتفاق مع اللاعب على كل تفاصيل العقد وتم إرسال تذاكر الطيران الخاصة به على أن يصل للقاهرة خلال الساعات المقبلة.

الزمالك يفتح ملف التجديد مع زيزو عقب السوبر المصري

كشف خالد الغندور عن اقتراب نادي فاركو من ضم اللاعب سيد عبد الله نيمار قادمًا من صفوف الزمالك.



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك سوف يفتح ملف التجديد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، عقب السوبر المصري.

وتابع هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "زيزو يتمتع بعلاقة قوية مع ناديه ومجلس إدارته، وسوف يتم التفاوض معه بشكل رسمي عقب السوبر المصري، خاصةً أن هناك رغبة في استمراره".

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، سيد عبد الله نيمار على أعتاب الانضمام إلى صفوف فريق فاركو، وذلك بعد قرار نادي الزمالك بعدم حاجته لخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الغندور في تصريحاته إن سيد نيمار أنهى كل شيئ مع فريق فاركو وتبقى فقط التوقيع الرسمي وإجراء «الفوتوسيشن».

واختتم، عبد الله نيمار كان قد دخل في مفاوضات مع نادي المصري البورسعيدي ولكنها تعثرت، ليصبح فاركو على أعتاب ضم اللاعب.

مدرب الزمالك: عواد كان مدهشا في السوبر الإفريقي..

تحدث أندري بيكي المدرب العام لفريق الزمالك، عن مشاركة عواد المفاجأة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وقال بيكي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "التعامل مع عواد هو مهمتنا، وأعدناه جيدا لمواجهة السوبر وهو كان مستعد بشكل قوي".

وتابع: "لم يكن هناك أحد يخشى من مشاركة عواد بشكل أساسي في مباراة السوبر بشكل أساسي، بل كان لدينا ثقة كاملة به".

وأتم: "عواد ظهر بشكلا مدهشا بعدما عاب لفترة طويلة، ولم يتفاجئ أحد من مستواه هذا ولا الجهاز الفني.



