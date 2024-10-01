اخبار الرياضه

شبانة يكشف قرارات سرية لاعادة انضباط لاعبى الاهلى

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  

كشف الإعلامي قرار إدارة الكرة بالنادي الأهلي على اللاعبين بمنع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى وكذلك تأكيد عدم تلبية دعوات حضور افتتاح المشروعات التجارية التى يتلقاها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم دون الحصول على إذن وموافقة رسمية من قبل سامى قمصان، المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر: والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الادارة قد قررت أيضا فرض عقوبة مالية كبيرة على من يخالف تلك التعليمات خاصة بعد خسارة لقب السوبر الإفريقى في المباراة التي شهدت تراجع مستوى اللاعبين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا