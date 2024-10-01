"لم يحترم تعاقده مع الزمالك".. شوبير يكشف أول تحرك من فيفا ضد بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات أزمة نادي الزمالك، مع الجابوني أرون بوبيندزا، وتقديم شكوى رسمية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان نادي الزمالك أعلن الحصول على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الجابوني، بعدما حصل على توقيعه، ولم يتواجد اللاعب في القاهرة، وبعدها وقع على عقود الانضمام لنادي بوخارست الروماني.

قال شوبير خلال تقديمه برنامجه الإذاعي: "موضوع الجابوني أرون بوبيندزا، الزمالك اشتغل صح من البداية على النواحي الإدارية، وجاب البطاقة الدولية للاعب مبكرا، بعد الحصول على توقيعه".

أضاف: "صحيفة رومانية قالت أن أثناء انتظار اللاعب لاستخراج تصاريح العمل، الفيفا أخطر النادي الروماني، بتقديم نادي الزمالك شكوى ضد اللاعب بعد الحصول توقيع اللاعب ومخالفته العقود".

أكمل: "الفيفا أخطر النادي الروماني، أنه تم تسجيل الشكوى، والعمل وفقا للإجراءات، لأن اللاعب انتهك الإجراءات القانونية ولم يحترم تعاقده مع الزمالك، ووقع لنادي آخر".

وأتم تصريحاته: "الصحيفة أكدت أن في مثل هذه الإجراءات، الفيفا بيمنح اللاعبين بطاقة مؤقتة للمشاركة، لحين الفصل في الشكوى وإصدار حكم، وللأمانة ودفاعا عن الحق، الزمالك لم يقصر تماما في هذا الأمر، واللاعب هو من أخل بالاتفاق".

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