زادت معاناته.. مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل مكالمته مع زوجة مؤمن زكريا بعد واقعة السحر- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف لاعب الأهلي السابق مجدي عبد الغني عن تفاصيل مكالمته مع زوجة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا بعد اتهامه بعمل سحر ضد الأخير.

وقال عبدالغني، خلال حلقة برنامجه بقناة الشمس مساء يوم أمس الإثنين:"كان لديّ مكالمة مع السيدة ريهام زوجة مؤمن زكريا فقد تم استدعائهما إلى سرايا النيابة؛ للتحقيق وسماع أقوالهما، ولقد تفاجئت بالأمر والأمر زاد من معاناة مؤمن زكريا ولم يكن الموضوع في صالحه".

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن من قام بالأمر تواصل مع مؤمن زكريا وأخبره بأنه لا يريد أموالًا ولكنه يريد أن يقابله ليريه ما وجده وذهب له لاعب الأهلي السابق بصحبة أصدقائه.

وألمح عبدالغني أن الأمر قد يكون تم من البعض الذي سبق وقالوا إنه حصل على قمصان للمنتخب بدون حق:"ممكن يكون حد زق العيال دي لأن مجدي عبدالغني اسم كبير في الرياضة وفي انتخابات باتحاد الكرة".

وسبق ورد مجدي عبدالغني في تصريحات خاصة لمصراوي عما أثير حول وجود أحد أعمال السحر ضد اللاعب مؤمن زكريا داخل مقبرة خاصة بعائلته، للاطلاع على التفاصيل كاملة.. اضغط هنا

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