"تغيير الإدارة معملش حاجه".. لاعب الزمالك يكشف تفاصيل إجباره على الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوميز، المدير الفني للفريق، يتحدث معه جيدا، ولم يكن يريد خروجه من النادي لكنه صمم على الرحيل.

وقال سيد نيمار في تصريحات إذاعية، أنه، قرر الخروج لمدة موسم من أجل العودة بقوة لنادي الزمالك ودخول المنتخب، وكله يصب في مصلحة الزمالك.

وأضاف نيمار: "بدأت بشكل جيد مع الزمالك، فور تصعيدي لكن الظروف لم تكن جيدة وهي ما تسبب في الوضع الحالي وابتعادي عن الصورة".

وأوضح: "هناك أمور كثيرة حدثت تسببت في الوضع الحالي، أجبرتني على الرحيل، لكن لا يمكن الحديث عنها، واللاعبون جميعهم أبطال وهم أخوتي ولاعبو الزمالك رجال واستطاعوا تخطي كل الصعاب".

وأكمل: "تم وضع رقم معين لي كراتب وقت تصعيدي، وكان من المنتظر تعديله بعدها، لكن لم يتم التنسيق بالشكل المناسب، والأمور المادية لم تكن أفضل شيء وتغيير الإدارة لم يساهم في تعديل الأمور".

وأتم تصريحاته: "قررت الخروج من أجل تقديم شيء مميز، وهدفي الأول اللعب، لكن أيضًا هدفي تحسين الأمور المادية، لأن العقد ليس أفضل شيء".

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