"رحلة استمرت 22 عاماً".. إنييستا يُحدد موعد إعلانه اعتزال كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اتخاذ النجم الإسباني بصفوف نادي الإماراتي إنييستا قراراً نهائياً باعتزال كرة القدم.

ونشر صاحب الـ 40 عاماً مقطع فيديو لشخص يرسمه بقميص ناديه الأسبق برشلونة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مّذيلاً إياها بتعليق:"8 أكتوبر 2024.. قريبًا".

وذكرت شبكة ريليفو الإسباني، أن هذا التاريخ هو موعد إعلان إنييستا عبر مؤتمر صحفي اعتزاله كرةالقدم بصورة نهائية.

وصُعِد لاعب الوسط المدافع للفريق الأول بنادي برشلونة في موسم 2002/03 ليستمر بقميصه حتى موسم 18/19 حين انضم لصففو فريق فيسيل كوبي الياباني.

وانضم اللاعب الموسم الماضي لصفوف نادي الإمارات الإماراتي.

وخاض اللاعب خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية 885 مباراة سجل خلالها 93 هدفاً وصنع 161 فيما حصل على 74 بطاقة صفراء خلال 61828 دقيقة لعب.

وخاض اللاعب الذي انضم لصفوف المنتبخ الأول الإسباني في عام 2006 بقميص بلاده 131 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 30.

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