شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط جهاز المنتخب لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو في الفترة الحالية، على صوت مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقرر إقامتها بالمغرب 2025، حيث يستعد الفراعنة لاستكمال رحلة التصفيات بمواجهتى موريتاينا ذهابا وإيابا.