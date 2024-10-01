شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عزو أفضل لاعب فى مباراة الزمالك أمام كاليفورنيا فى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

حصل يوسف عزو لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقع على كاليفورينا الأمريكى بنتيجة 41-23 ، فى إطار تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس.

ويخوض فريق يد الزمالك مباراة ثانية الخميس المقبل، فى إطار ختام تحديد المراكز أمام تاوباتي البرازيلي.

ونجح الزمالك فى الفوز بأول مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25 قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27 أمس الأول الأحد.

فيما تأهل الأهلى كأفضل مركز ثانى بمجموعته بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الإسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وتشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.



