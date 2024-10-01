شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات منتخب الناشئين فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم قرعة لترتيب المباريات للتأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما، وتستضيف مدينة الدار البيضاء التصفيات في الفترة بين 9 و24 نوفمبر.

ويأتي ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين كالتالي:

مصر × المغرب

مصر × الجزائر

مصر × تونس

مصر × ليبيا

ويتأهل صاحبى المركز الأول والثاني إلى كأس أمم أفريقيا بشكل مباشر، ويقود أحمد الكاس منتخب مصر تحت 17 عاما.