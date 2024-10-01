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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات منتخب الناشئين فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم قرعة لترتيب المباريات للتأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما، وتستضيف مدينة الدار البيضاء التصفيات في الفترة بين 9 و24 نوفمبر.
ويأتي ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين كالتالي:
مصر × المغرب
مصر × الجزائر
مصر × تونس
مصر × ليبيا
ويتأهل صاحبى المركز الأول والثاني إلى كأس أمم أفريقيا بشكل مباشر، ويقود أحمد الكاس منتخب مصر تحت 17 عاما.
مباريات مصر
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