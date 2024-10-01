شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: متطلباتنا وصلت لـ 3 مليار جنيه وزيزو من أصول الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قال حسام المندوه أمين صندوق الزمالك،إن أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق من أصول النادي،موضحاً أنه تم الاتفاق مع اللاعب ووالده على التجديد للقلعة البيضاء ولكن تلاحم الارتباطات حال دون ذلك.

وأكد المندوه خلال تصريحات إذاعية أن التجديد لزيزو على رأس أولويات نادى الزمالك،موضحاً أنه يراهن على ارتباط اللاعب بالجماهير وحبه لكيان النادى الأبيض، لافتاً إلى أن اللاعب يستحق أي رقم يطلبه خاصة أنه مصدر فخر بين اللاعبين.

وكشف أمين صندوق نادى الزمالك أن هدفهم يتمثل في الحفاظ على قوام الفريق،لافتاً إلى الفترة المقبل ستشهد الوصول إلى اتفاق مرضى مع زيزو، موضحاً في ذات الوقت أن النادى متمسك باستمرار البرتغالى جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للفريق خاصة أنه مصري الطباع والهوية.

وأشار المندوه إلى أن هناك مفاوضات مع البنينى سامسون أكينيولا لمحاولة الوصول إلى اتفاض مرضى معه للرحيل عن النادى، موضحاً أن الجميع يتحدث عن مشكلات كرة القدم فقط، لكن هناك أزمات في مختلف اللعبات والملفات، ويسيروا بخطى ثابتة للتغلب على العوائق.



وأوضح أمين صندوق نادي الزمالك، أن مكافأة السوبر الإفريقي مميزة لكن متطلباتهم كانت تقارب 3 مليارات جنيه، ومطلوب منهم أمور كثيرة، ومكافأة السوبر جاءت في وقتها ولها أهمية لكنها لن تحل مشكلات الزمالك لكن ستحل جزء منها.

وكشف المندوه أن الزمالك يعيش لحظة انتصار وسعادة، لكنهم يسعوا للوقوف على أرض صلبة، وهناك تخطيط لحصد جميع البطولات التي ندخلها،متابعاً:" لا يمكن للسعادة والانتصار والمكافاة المالية أن تنسينا المشكلات والأزمات التي يُعاني منها الزمالك".

وأكمل:" نسير على نفس النهج بتحقيق أفضل الأهداف الممكنة من أجل أن نصيب الهدف، وهدفنا تدعيم الفريق الأول بالاتفاق مع جوزيه جوميز،ونسعى من خلال أحمد سليمان المشرف على الكرة، أن نضم لاعبين مميزين بمقابل معقول، من أجل أن نتمكن من الوفاء بوعودنا والبعض يكون قلق من الزمالك".