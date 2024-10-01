شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن مواجهة مصر موريتانيا في التصفيات الأفريقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف المنتخب الوطني نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تعيين طاقم تحكيم تشادي للقاء منتخب مصر وموريتانيا.



مصر وموريتانيا

حدد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 7 أكتوبر الجارى، موعدا لانطلاق معسكر المنتخب الوطنى استعدادا لخوض مباراتى موريتانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، كما حدد الجهاز الفني 13 أكتوبر الجارى موعداً للسفر على متن طائرة خاصة إلى نواكشوط لخوض مباراة الإياب أمام موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.