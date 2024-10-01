شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل ونصير يجتمعان بمدربى القطاعات لوضع خطة العمل للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم و فتحي نصير مدير إدارة القطاعات ، اجتماعا مع مدربى القطاعات علي مستوى الجمهورية لوضع خطة العمل لموسم 2024/2025 وتطوير نظام الانتقاء للاعبين الموهوبين علي مستوي الجمهورية حضر الاجتماع.

شهد الاجتماع حضور كل من ابراهيم عبد الصمد و منصور حافظ وخالد الامشاطي ومحي عثمان ومحمد الشال وطارق السياجي و أسامة عبد الراضي ومحمد ابراهيم و عاطف عطية.

فيما أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم فرع القاهرة، اليوم الإثنين، قرعة مسابقات الناشئين مواليد 2010 و2009 و2008.

وشهدت القرعة تقسيم فرق مواليد 2010 و2009 لعدد 6 مجموعات، فيما تم تقسيم مسابقة مواليد 2008 لعدد 5 مجموعات.

حضر مراسم القرعة أيمن حسان مدير إدارة المسابقات بالمنطقة وموظفي لجنة المسابقات ومندوبي الفرق المشاركة.

وتنطلق منافسات مواليد 2008 يوم الثاني من أكتوبر المقبل، فيما تنطلق منافسات مواليد 2009 يوم الرابع من نفس الشهر، فيما لم يتحدد موعد انطلاق مسابقة مواليد 2010.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق أن مسابقات دوري الجمهورية ستضم فرق تحت 2005 و2007 و2008 و2009 و2010، فيما سيخوض مهرجانات البراعم، فرق تحت 2012 و2013 و2014 و2015 و2016.