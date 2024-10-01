شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يضم عمرو شعبان حارس بورفؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي وادي دجلة التعاقد مع عمرو شعبان حارس مرمى بورفؤاد، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد بدوري المحترفين.

يذكر أن ، وادي دجلة تعاقد مع كل من سيف تقا لاعب الاتحاد السكندري، محمد أبوالنجا حارس مرمى بتروجت، ووزياد أسامة قادمًا من صفوف نادي رويال الإماراتي، ومحمد محمود لاعب بروكسي، أحمد سكولز لاعب لافيينا، وينفول كوابينا لاعب بتروجت، كمال أبوالفتوح لاعب الجونة، سعيد الأهواني لاعب إنبي.

ومن المقرر أن يلتقي دجلة مع طنطا في الجولة الأولى من دوري المحترفين، والمقرر لها 7 أكتوبر المقبل.