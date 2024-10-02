"حسبي الله ونعم الوكيل".. أول منشور من مؤمن زكريا عقب أنباء سحره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود سحر لمؤمن زكريا في أحد المقابر الموجودة في البساتين.

ونشر مؤمن زكريا منذ قليل عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل، في كل من ظلمني ومن ظننت به خيراً وكان شراً، ومن استغل طيبتي معه".

وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان للجميل ناكرا ومن قال كلمة سوء وراء ظهري، ومن آذاني ومن فرح الحزني حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني ومن قهرني وخذلني وابكاني".

الجدير بالذكر أن مؤمن زكريا يعمل حاليا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري.

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