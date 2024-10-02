شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: السوبر الأفريقى أهم مباراة فى مسيرتى مع كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف محمد أسامة، طبيب الزمالك، قمة السوبر الأفريقي بأهم مباراة في مسيرته مع كرة القدم، موضحا أن اللقاء كان به ضغوط كبيرة على الجميع.

وقال أسامة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر: "عمر جابر تعرض للإجهاد في مباراة السوبر وحاولنا منحه بعض المكملات الغذائية لاستكمال المباراة، لكن اللاعب لم يقدر على استكمال المواجهة وخرج للتبديل".

وواصل طبيب الزمالك أن دوره في الجهاز الفني للزمالك به شق نفسي وسيكولوجي، لا بد من التعامل المثالي مع نفسية اللاعبين وتجهيزهم، وتركيزنا دائما أثناء المباريات هو مراقبة اللاعبين وحالتهم الطبية.

وعن حالة اللاعبين بعد السوبر أكد أسامة أن حاليا كل اللاعبين على أتم الجاهزية، باستثناء محمد صبحي الذى تعرض لإصابة خفيفة لكنه سيكون جاهزا في أقرب وقت.

وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقي على حساب نظيره الأهلي بعدما فاز بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي، حيث تقدم الأهلي بهدف من ركلة جزاء سجلها اللاعب وسام أبو علي بالدقيقة 44، قبل أن يتعادل ناصر منسي بهدف في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.