20 صورة ترصد رحلة وسام أبو على مع عائلته من الدنمارك إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - عاشت أسرة الأب "هيثم"، في الدنمارك بعد هجرتها من فلسطين إلى لبنان ومنها إلى الدنمارك.

ولد الولد الوحيد "وسام" في الدنمارك، وعاش مع شقيقته ووالديه في مدينة آلبورج بالدنمارك.

يعتبر وسام شقيقتيه ووالديه أكبر شيء في حياته، إذ عاش بعيدا عن بقية العائلة الكبيرة منذ ولادته في أوروبا.

تعيش بقية العائلة في مصر ولبنان.

نشرت شقيقة وسام أبوعلي، سيلين، صورا عديدة لعائلتها، في الدنمارك من بينها وهما في المدرجات أثناء دعم وسام أثناء مشاركته في مباريات.

وظهر وسام رفقة والده أثناء الاستمتاع بنزهة مع والده، كما نشرت له شقيقته صورا مع كلبه ومن حفلات غنائية.

وبعد انتقال وسام أبوعلي من نادي نادي آي كيه سيريوس السويدي إلى النادي الأهلي، ونشرت سيلين صورا لوالديها ظهرا فيها بالأهرامات.

كما نشرت صورا لها مع والديها بقميص النادي الأهلي أثناء مؤازرة في إحدى المباريات واحتفلا معه بتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وحظي وسام أبوعلي بدعم كبير من جمهور الأهلي بعد إعلان تعاقده مع النادي الأهلي، وزادت جماهيريته لتألقه الكبير.

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