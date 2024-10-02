شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: الأهلي فاوضنى عن طريق أمير توفيق.. وبعت بعض ممتلكاتى من أجل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، أن زميله محمد عواد سبب رئيسي في الفوز على الأهلي في قمة السوبر الأفريقي، موضحا أن الزمالك بدأ هذا الموسم بداية مختلفة وهذا مؤشر أنه سيواصل حصد البطولات.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر: "خرجت من الزمالك إعارة من أجل المشاركة في الأولمبياد، وكان من الصعب اللعب في وجود جنش وأبو جبل وعواد".

وواصل: "عقدي في الزمالك كان أقل من عقدي في فاركو، وتحملت ظروف النادي وبعت بعض ممتلكاتي من أجل الزمالك حتى أقضى التزاماتى".

وعن العرض الذي تلقاه من الأهلي قال: "نعم تلقيت عرضا من الأهلي وقاد المفاوضات أمير توفيق، لكننى كنت أرغب في العودة للزمالك والبقاء فيه".

وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقي على حساب نظيره الأهلي بعدما فاز بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي، حيث تقدم الأهلي بهدف من ركلة جزاء سجلها اللاعب وسام أبو علي بالدقيقة 44 قبل أن يتعادل ناصر منسي بهدف في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.