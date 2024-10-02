شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: هدفى فى الأهلى على طريقة ليفاندوفسكى.. وبكيت بسبب الفيديو التحفيزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ناصر منسى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن سعادته بالمساهمة فى تتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح.

وقال ناصر منسى فى تصريحاته لبرنامج "الهدف" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: "كان صعبان عليا نفسى من الكلام اللي بيتقال عليا فى السوشيال ميديا، وكنت بسمعه من أصدقائى لأننى غير متابع للسوشيال".

وأضاف: "علشان أنا طيب ربنا كرمنى بهدف فى الأهلى بهذه القيمة، والناس استفزتنا قبل المباراة وإننا سنخسر، وتم عرض فيديو تحفيزى للاعبين وعندما شاهدت أكثر من 500 مشجع فى غرفة واحدة من أجل الزمالك بكيت".

وأردف: "سجلت هدفا فى الأهلى على طريقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني"، مؤكدًا أن ليفاندوفسكى هو مثله الأعلى فى كرة القدم.

وتابع ناصر منسى تصريحاته أنه كان متوقعا أن يمرر عمر جابر الكرة على القائم القريب وكان تم التدريب عليها، وهو ما ساعد فى تسجيل الهدف بهذه الطريقة، وجوزيه جوميز حفزنى وأكد أننى سأسجل هدفا فور نزولى، وأشكره لأنه أب روحي لي".

ويستعد نادي الزمالك لخوض تحد جديد، بعد تتويج القلعة البيضاء مؤخراً بكأس السوبر الأفريقي، حيث يلتقي نادي الزمالك "الحاصل على الكارت الذهبي، مع بيراميدز بطل الكأس في نصف نهائي السوبر المصري، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز وكذلك الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر، في الفترة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر الجاري بالإمارات.