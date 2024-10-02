شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة في السوبر المصري أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادي الزمالك لخوض تحد جديد، بعد تتويج القلعة البيضاء مؤخراً بكأس السوبر الأفريقي عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ويلتقي نادي الزمالك "الحاصل على الكارت الذهبي، مع بيراميدز بطل الكأس في نصف نهائي السوبر المصري، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز وكذلك الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر، في الفترة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر الجاري بالإمارات.

موعد عودة الزمالك للتدريبات

يعود نادي الزمالك إلى التدريبات السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب التتويج بالسوبر الأفريقي.

الزمالك يفتح ملفات التجديد قبل السوبر المصري

يرغب مسئولو الزمالك فى حسم ملف تجديد تعاقد كل من أحمد مصطفى زيزو، ونبيل عماد دونجا، والتونسيين سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى، حيث يحق للرباعى التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل، نظرًا لانتهاء تعاقدهم مع الزمالك بنهاية موسم 2025، لاسيما أن مسئولى الزمالك يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الاستقرار داخل الفريق، والحفاظ على قوامه الأساسى فى المرحلة المقبل، مع ابرام تعاقدات لتدعيم الفارس الأبيض.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسات مع اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء من أجل حسم تجديدها والحفاظ على استقرار الفريق، حيث يعقد تجديد تعاقد زيزو هو الملف الأبرز على طاولة مجلس إدارة الزمالك فى المرحلة المقبلة، خاصة أن اللاعب كان على مقربة من الرحيل فى الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عروضًا للاحتراف، قبل ان يتم غلق الملف وإعلان اللاعب استمراره مع الفريق بشكل رسمى.

أحدث صفقات الزمالك قبل السوبر المصري

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب ، التعاقد مع جيفرسون كوستا من غينيا بيساو مدافع أكاديمية كاستلو برانكو، والذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضاً لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووقع اللاعب على عقود الانتقال لـ نادي الزمالك بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له الأحد.