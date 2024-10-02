شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات وزن تنتظر نجوم الأهلي فى التتش بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إجراء قياسات وزن للاعبي المارد الأحمر بعد انتهاء فترة الراحة، وقبل بداية الحصة التدريبية الأولى الأحد المقبل.

ويأتي قرار كولر بالتنسيق مع جهازه المعاون بإجراء قياسات وزن للاعبين قبل بداية المران، لمراقبة الحالة البدنية لكل لاعب، بعد فترة الراحة الطويلة التي حصلوا عليها خسارة السوبر الأفريقى.

من ناحية أخرى، يبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقي الاستعداد للارتباطات المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.