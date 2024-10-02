شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الأربعاء ،مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بدورى المرتبط بالمحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد 7 مواجهات .

تشهد هذه الجولة ، لقاءات بين كل من الزمالك مع سبورتنج و الأهلى مع هليوبوليس و الجزيرة مع الطيران و البنك الأهلى مع دلفى و القناة مع طلائع الجيش و الزهور مع الجياد و المعادى مع سموحة .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال فى هذا الموسم بالدور الأول والذى انطلق الجمعة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الجارى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، الذى انطلق أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة.