الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا 2
ناساف - شباب الأهلي 18:00
رافشان - الوكرة 18:00
ألتين أسير - الخالدية 18:00
الحسين إربد - الكويت 20:00
التعاون - القوة الجوية 22:00
أستون فيلا - بايرن ميونيخ 23:00
ليفربول - بولونيا 23:00
ليل - ريال مدريد 23:00
دينامو زغرب - موناكو 23:00
بنفيكا - أتلتيكو مدريد 23:00
لايبزيج -يوفنتوس 23:00
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