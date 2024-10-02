الامارات | شباب الأهلي متحفّز لاصطياد «التنانين» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مواجهة مهمة عندما يلتقي، في السادسة من مساء اليوم، فريق ناساف قارشي الأوزبكي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة على الملعب المركزي في مدينة قارشي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2، إذ يتحفز «فرسان دبي» بالانتصارات المتتالية التي حققها الفريق في الفترة الماضية للعودة بالفوز من طشقند.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم الفريق مستويات رائعة منذ بداية الموسم الحالي، إذ إنه عقب خسارته أمام الغرافة القطري في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، انطلق الفريق بقوة محققاً الفوز في جميع مبارياته بفوزه على عجمان والبطائح والوحدة والعروبة في دوري أدنوك للمحترفين، بينما فاز على عجمان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 3-2 في مجموع المباراتين بفوزه ذهاباً 2-1، والتعادل في الإياب 1-1، وأخيراً فاز على الحسين إربد الأردني 3-1 في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2.

ويلتقي شباب الأهلي مع الفريق المُلقب باسم «التنانين» للمرة الثالثة في تاريخهما، حيث إن لديه ذكريات رائعة في المواجهتين الأولى والثانية، إذ التقيا في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2015، حيث تعادلا من دون أهداف في دبي، بينما فاز شباب الأهلي خارج أرضه بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي إيفرتون ريبيرو في الملعب المركزي بمدينة قارشي، حيث أكمل بعدها «فرسان دبي» مشواره محققاً أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته القارية بتأهله إلى المباراة النهائية، وحصوله على المركز الثاني بعدما خسر أمام غوانزهو إيفرغراند الصيني بهدف دون رد.

ويتصدر «فرسان دبي» المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بعدما فاز الجولة الأولى على الحسين إربد على استاد راشد في دبي، بينما تعادل ناساف مع الكويت الكويتي من دون أهداف، ليحتلا المركز الثاني مناصفة برصيد نقطة لكل منهما، أما الحسين إربد فيحتل المركز الرابع من دون رصيد من النقاط، حيث يلتقي، اليوم، الكويت الكويتي على استاد الحسن في مدينة إربد بالأردن.