الامارات | حتا ودبا يتأهلان لملاقاة العين وبني ياس في الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا دبا وحتا إلى الدور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة التي ستقام مبارياتها بمشاركة فرق أندية دوري أدنوك للمحترفين الـ14 في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وتأهل دبا بعد أن فاز على مضيفه الحمرية 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس في الدور التمهيدي الثالث من البطولة، وسيلتقي في دور الـ16 على ملعبه مع بني ياس، وسجل هدفي دبا الغيني عبدالله كوندي في الدقيقة (38)، والبرازيلي ويسلي باتريك (56)، بينما سجل هدف الحمرية البرازيلي جيلهيرم كاسترو (47).

من جانبه، تأهل حتا بعد فوزه على الظفرة 6-5 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما أمس في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا بالتعادل من دون أهداف، وسيلتقي حتا في دور الـ16 مع مستضيفه العين.

يذكر أن أندية دوري الدرجة الأولى خاضت تصفيات الكأس من ثلاثة أدوار بمشاركة 15 فريقاً، وأسفرت التصفيات عن تأهل حتا ودبا للدور الـ16.

. حتا تأهل بعد فوزه على الظفرة 5-6 بركلات الترجيح.