الامارات | شراع «الأولمبياد الخاص» ينطلق على شواطئ دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في مياه جزر دبي، اعتباراً من اليوم، المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 6 منتخبات وطنية من السعودية والبحرين والكويت والمغرب وسورية، إضافة إلى منتخبنا الوطني.

وينظم الحدث نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بدعم من مجلس دبي الرياضي، بالشراكة مع الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأولمبياد الخاص الإماراتي، وإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة للحدث خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق دبليو دبي - الميناء السياحي، أمس، عن آخر التحضيرات، وقال عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي نائب رئيس اللجنة المنظمة محمد النعيمي، إن الأولمبياد الخاص الإماراتي يتطلع من خلال خططه وبرامجه لتسليط الضوء على إبداعات الأبطال من أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص، مشيراً إلى أن المسابقة المستحدثة من شأنها أن تضيف الكثير باكتشاف مواهب استثنائية في هذا الملتقى، متمنياً التوفيق لعناصر المنتخب الوطني.

وقال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خالد بن دسمال، إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أكمل كل التجهيزات لبدء مراحل المسابقة التي تتزامن مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، حيث ستقام المنافسات في أجمل وجهة حضرية في شواطئ دبي، بين جزر دبي الخلابة، موجهاً الدعوة للجمهور للحضور وتشجيع أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص.

وبدوره، قال الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، محمد العبيدلي، إن اتحاده سعيد بالشراكة المثمرة بين نادي دبي الدولي والأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي ظهرت نتائجها في تنفيذ هذه المسابقة الفريدة التي تقام للمرة الأولى.

برنامج البطولة

الأربعاء 2 أكتوبر:

■■ وصول الوفود والبعثات.

الخميس 3 أكتوبر:

■■ اختبارات السباحة وحفل الافتتاح في قاعة السردال في فندق ومنتجع ويستن - الميناء السياحي.

الجمعة 4 أكتوبر:

■■ التقسيم والمنافسات.

السبت 5 أكتوبر:

■■ النهائيات.

الأحد 6 أكتوبر:

■■ الختام وتتويج الأبطال.