شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات تنتظر كتيبة كولر فى الأهلى بعد خسارة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

بعدما فرط النادي الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط بالخسارة أمام الزمالك بركلات الترجيح ، باتت هناك عدة تحديات صعبة تنتظر المارد الأحمر هذا الموسم، يطمح فى تحقيقها لإستعادة عرش الإنجازات، نستعرضها فى السطور التالية..

1 _بطولة الإنتركونتيننتاليستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي باستاد القاهرة الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري بكأس إنتركونتينينتال في مواجهة مرتقبة يتطلع المارد الأحمر للفوز بها.

وأصبحت بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2024 تحل محل كأس العالم للأندية، وتجمع بين أبطال القارات الست الحاصلين على بطولات دوري الأبطال.

ويلعب الأهلى مع العين الإماراتى على مليونى دولار فيما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.

الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين يقام ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.





2_السوبر المصري يستعد الأهلي لخوض تحد جديد، في السوبر المصري حيث تشهد البطولة مشاركة 4 فرق هى، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا بطل كأس الرابطة، والزمالك ثالث مسابقة الدوري والحائز على الكارت الذهبي من رابطة الأندية للمشاركة في البطولة.

يحمل النادي الأهلي لقب بطل كأس السوبر المصري عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على مودرن سبورت بنتيجة 3-2.

3_ دوري أبطال أفريقيا ويلاحق الأهلى حلم الفوز بالمسابقة الأبرز فى القارة للمرة 13 في تاريخه حيث يترقب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر قرعة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها الثانية ظهر الاثنين 7 أكتوبر الجاري في مقر الاتحاد الأفريقى كاف بالقاهرة.

وتأهل فريق الأهلى إلى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن يتواجد الأهلى في التصنيف الأول، بينما يأتي بيراميدز في التصنيف الثانى قبل سحب القرعة.

وكان من المقرر أن ينطلق دور المجموعات الجمعة 25 أكتوبر، قبل أن يتأجل إلى الثلاثاء 26 نوفمبر.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يومي 26 و 27 نوفمبر وتقام مباريات الجولة الثانية يوم 6 و 7 و 8 ديسمبر بينما تقام الجولة الثالثة 13 و 14 و 15 ديسمبر.

وتقام الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 3 و 4 و 5 يناير 2025 وتنطلق الجولة الخامسة من 10 إلى 12 يناير وسوف تقام الجولة الأخيرة من 17 إلى 19 يناير.

وجاء سبب تأجيل دور المجموعات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نظام بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2024 – 2025 عقب الاجتماع مع الأندية ويتطلع الاهلى للحفاظ على لقبه بالموسم الجديد.

وجاء نظام بطولة الدورى كالتالى إقامة مباريات الدور الأول على شكلة الطبيعى ثم مباريات الدور الثانى تقسم الى مجموعتين حيث يتنافس أول 9 فرق على اللقب والـ9 الفريق الباقيين للتنافس على الهبوط وهبوط فريقين فقط لدورى المحترفين.

من ناحية أخرى ، يبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقي الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.