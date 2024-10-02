كولر مهدد بالرحيل عن الأهلي وجلسة طارئة مع الخطيب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منح محمد رمضان المدير الرياضي صلاحيات عديدة داخل قطاع الكرة بالنادي، مشيرًا إلى أن هناك جلسة مرتقبة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد تكون يوم السبت المقبل.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "كولر تم ابلاغه من جانب الخطيب بتعيين محمد رمضان، وتم إبلاغ المدرب بأن القرار لن يتغير ولن يتم تحجيم رمضان مطلقًا وسيمارس كافة صلاحياته وهو المسؤول امام الخطيب ولجنة التخطيط عن كل شئ بما فيها لجنة التعاقدات ويمتلك صلاحيات ضم صفقات جديدة لتدعيم الأهلي.. وعلى المدرب أن يلتزم بقرار النادي".

وأكد: "إذا وضع كولر (العقدة في المنشار)، وتمسك المدير الفني برفض وجود محمد رمضان، سيتم التمسك بالأخير ويتم منح المدير الفني الحرية في قراره سواء بالبقاء أو الرحيل مع تسديد الشرط الجزائي، لأن قرار تعيين رمضان يرى فيه مسئولي النادي أنه سيفيد لسنوات قادمة".

وزاد: "هل وارد أن يفجر كولر المفاجأة، ويرحل المدرب حال عدم الاصرار على وجود محمد رمضان؟، كل شئ وارد، والأهلي لن يتراجع عن موقفه وهناك العديد من الخطط البديلة لدى ادارة النادي الأهلي بالتعاقد مع مدرب آخر لكن هذا الاحتمال ضعيف حتى الآن، والمرحلة المقبلة لا تقبل (الهزار) مطلقًا".