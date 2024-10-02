اخبار الرياضه

جهاد جريشة: أُشهر الكارت الأحمر لمجلس اتحاد الكرة الحالي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قال جهاد جريشة الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، إنه في حال اختيار شخص لاشهار البطاقة الحمراء في وجههه، سيكون لاتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام.

وتابع جريشة خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مجلس الاتحاد الحالي برئاسة جمال علام يستحق الكارت الأحمر، بعد الأزمات والأخطاء التي عاشتها الكرة المصرية في عهده".

واختتم جهاد جريشة: "هناك العديد من الكوارث التي حدثت في عهد المجلس الحالي، ويجب عليه أن يخرج من المشهد، وأتمنى الترشح في الانتخابات المقبلة ولكن لم يتم حسم أي موقف".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا