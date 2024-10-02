جهاد جريشة: جماهير الزمالك لا تزال تنتقدني على خطأ حسين حمدي وزعلت من نفسي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن جماهير نادي الزمالك، لا تزال توجه له الانتقادات حتى الآن بسبب خطأ هدف حسين حمدي لاعب مصر المقاصة في دوري 2014.

وتابع جريشة خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تلك المباراة كانت من أفضل المباريات التي قدمتها لولا هذا الخطأ، الذي أتلقى عليه اللوم حتى الآن".

وأضاف جهاد جريشة: "كان هناك حجب للرؤية في اللعبة وحسين كان يرتدي الجوانتي، واستعنت بالحكم المساعد وكان قليل الخبرة، وإذا قال الهدف خطأ كنت سأعود به".

وقال: "عشت لحظات صعبة في تلك الليلة عقب نهاية المباراة ومشاهدة اللعبة، وزعلت من نفسي في وقتها، خاصةً أنني كنت من الحكام التي ستشارك في كأس العالم".

واختتم: "في حياتي عمري ما شجعت الأهلي والزمالك ولا أنتمي لأي فريق منهما، ولكنني منتمي لنادي غزل المحلة والذي اشجعه منذ زمن".