الامارات | كلوب يرد على أنباء تدريبه منتخب ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد يورغن كلوب أن يخلف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم جوليان ناغلسمان في منصبه على المدى المتوسط.

قال مدرب ليفربول وبروسيا دورتموند السابق للصحافيين في برلين: "يأمل الجميع أن يبقى ناغلسمان في عمله لما أبعد بكثير من عام 2026".

وكان المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم رودي فولر أشار مؤخراً إلى أن كلوب ربما يكون الخليفة المحتمل لناغلسمان.

وقبل بطولة أوروبا التي استضافتها ألمانيا في يونيو الماضي، قام ناغلسمان البالغ من العمر 37 عاماً بتمديد تعاقده مع منتخب ألمانيا حتى كأس العالم 2026.

وصرح فولر عبر قناة (زد دي إف) الألمانية: "لا أعرف ماذا سيفعل كلوب، ولكن إذا قرر ناغلسمان في وقت ما الانتقال إلى نادٍ كبير في أوروبا أو ألمانيا مرة أخرى، فلا يمكن بالطبع إغفال فكرة التعاقد مع كلوب، إذا كان يريد ذلك".

وقال كلوب إنه لا يحب الحديث عن كرة القدم لأنه لا يوجد ما يقوله.

وأضاف مدرب ليفربول السابق: "رودي فولر رجل لطيف للغاية، ووجد نفسه في موقف فرض عليه الحديث بهذه الطريقة".

ورحل كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي بعد 9 سنوات مع الفريق، حقق خلالها لقب للدوري ولقب لدوري أبطال أوروبا، ويقضي حالياً فترة استراحة، ولم يستبعد المدرب البالغ من العمر 57 عاماً أيضاً إمكانية اعتزاله التدريب.