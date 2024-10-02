شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يسافر موريتانيا بطائرة خاصة لمواجهة المرابطون والان مع تفاصيل الخبر

استقر اتحاد الكرة على تخصيص طائرة خاصة لمنتخب مصر في رحلة موريتانيا، لخوض مواجهة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب المقرر لها العام المقبل 2025.

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني لمواجهة موريتانيا فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا 11 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة فى السابعة مساءً بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة والتي شهدت منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تقدم الوطنى 5 مراكز خلال التصنيف العالمي.