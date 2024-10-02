4 لاعبين ينتظرون المشاركة بشكل أساسى فى القطبين بالموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر 4 لاعبين المشاركة بشكل أساسى فى الأهلى والزمالك بعد مباراة السوبر الأفريقى، التى حسمها الزمالك لصالحه بركلات الترجيج بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وحصد نادى الزمالك لقبه الخامس فى السوبر الأفريقى، فيما توقف رصيد الأهلى عند اللقب الثامن ليواصل صدارة ترتيب الأكثر تتويجا بالبطولة.

وشهدت مباراة السوبر الأفريقى بعض الأمور الفنية التى تعجل بمشاركة 4 لاعبين بشكل أساسى فى تشكيلة القطبين فى الفترة المقبلة نستعرضهم فى التقرير التالى..



عمر كمال عبد الواحد

يعد أول هؤلاء اللاعبين هو عمر كمال عبد الواحد الذى شارك بديلا فى السوبر الأفريقى بدلا من محمد هانى الذى تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الصليبى ليغيب 3 أشهر عن الأهلى، وستكون الفرصة سانحة لحجز عمر كمال مكانه فى التشكيل الأساسى.



أشرف دارى

ثانى اللاعبين هو المغربى الدولى أشرف دارى مدافع الأهلى الجديد القادم من بريست الفرنسى، الذى ينتظر الإشارة الخضراء من السويسرى مارسيل كولر لاقتحام التشكيل الأساسى للأحمر خاصة بعد المستوى غير الجيد الذى ظهر عليه مدافعو الأهلى أمام الزمالك، وأصبح اللاعب جاهزا بعد التعافى من الإصابة التى لحقت به مع منتخب مصر.



محمود بنتايك

ثالث اللاعبين هو المغربى محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك، الذى يعد من أبرز مكاسب السوبر الأفريقى بعدما قدم مستوى مميزا خلال المباراة، ونال ثقة اللاعبين والجهاز الفنى والجماهير وينتظر أن يستمر فى التشكيل الأساسى فى الفترة المقبلة.



محمد عواد

رابع اللاعبين هو محمد عواد حارس مرمى الزمالك، الذى وجد نفسه أساسيا فى السوبر الأفريقى بعد تعرض محمد صبحى للإصابة وعدم قدرته على المشاركة، ليستغل محمد عواد الفرصة ويقدم أداء مميزا ويمنى النفس بالاستمرار فى تشكيل الزمالك وإقناع جوميز بأحقيته فى حماية عرين الأبيض.