شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ناديا يمثلون قوام منتخب مصر استعدادا لمباراتى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن، تواجد لاعبين من 13 ناديا في العالم، استعدادا لمباراتى موريتانيا المقرر لهما يومى 11 و15 أكتوبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتقدم الأهلى والزمالك هذه الأندية بخمسة لاعبين لكل منهما، ثم نادى بيراميدز الذى يساهم بـ3 لاعبين، ثم المصرى بلاعبين، ثم لاعب واحد من 9 أندية مختلفة نستعرضها في السطور التالية..

الأهلى: محمد الشناوى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا

الزمالك: محمد عواد ومحمد شحاتة وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا

بيراميدز: محمد حمدى شرف، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل

المصرى: خالد صبحى، أحمد عيد

المحترفين: محمد عبد المنعم "نيس الفرنسي"، حمدى فتحى "الوكرة القطرى"، محمود حسن تريزيجيه "الريان القطرى"، عمر مرموش "فرانكفورت"، محمد صلاح "ليفربول"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي"

باقى الأندية: المهدى سليمان "الاتحاد"، أحمد رمضان بيكهام "سيراميكا"، أسامة فيصل "البنك الأهلى".