شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يجتمع مع مجلس الإسماعيلى اليوم لتوقيع عقود تدريب الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع شوقى غريب المدير الفنى السابق للمقاولون العرب ومنتخب مصر، مع مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن مساء اليوم الأربعاء، لتوقيع عقود تدريب الدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال.

ويوقع شوقى غريب، اليوم، على عقود تدريب الإسماعيلى لمدة موسم واحد، ويتفق مع مسئولى الدراويش على كل تفاصيل العقد لبدء مهمته مع الدراويش مباشرة.

وكان نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، أعلن تعيين شوقى غريب مدرب المقاولون ومنتخب مصر السابق، مديرا فنيا جديدا للدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى عبر منصة "إكس" صورة لـ شوقى غريب معلقا عليها: "مهمة جديدة.. الكابتن شوقى غريب مديرا فنيا للإسماعيلى".

وتعد هذه الولاية الثانية لشوقى غريب مع الإسماعيلى، حيث سبق أن درب الدراويش فى موسم 2013 /2014، ولكن لم تستمر سوى 3 مباريات فقط فاز فى مباراتين وخسر الثالث بركلات الترجيح، قبل أن يعتذر عن الاستمرار بسبب توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر.

لكن هذه الولاية تحتاج لمجهود كبير من شوقى غريب، خاصة أن الإسماعيلى يمر بظروف صعبة من وقف القيد وأزمات مالية ورحيل لاعبين مهمين.

وقاد شوقى غريب الإسماعيلى فى 3 مباريات فقط فى بطولة مصر، حيث فاز على القناة 4/ 3 فى دور الـ16، ثم الفوز على النصر بهدف نظيف فى دور الثمانية، قبل أن يخسر من وادى دجلة بركلات الترجيح 7 /8 فى نصف النهائى.