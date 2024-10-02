ريال مدريد يلتقي ليل تحت شعار البحث عن رقم قياسي جديد في دوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الاسباني أمام نظيره ليل الفرنسي مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري ابطال أوروبا.

وتعد مباراة الريال الليلة أمام ليل الفرنسي بحاجة لتحقيق الفوز، أو على الأقل التعادل، لكي يكرر نجاحه بتحقيق الرقم القياسي المسجل له في التشامبيونزليج.

ويملك الملكى سلسلة من 14 مباراة دون هزيمة على التوالي في دوري الأبطال، ويحتاج إلى مباراة واحدة فقط للتساوي مع الرقم الذي حققه الميرينجي من قبل.

يشار إلى أن الرقم التاريخي لليونايتد مازال بعيدا عن أيدي الريال حيث يملك الشياطين الحمر سلسلة عدم خسارة بلغ طولها 25 حلقة.

جدول مباريات ريال مدريد فى شهر أكتوبر الجارى



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