مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، مع العديد من مباريات المهمة، وأبرزها لقاءات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، إلى جانب مباريات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 2 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا



جيرونا ضد فينورد - الساعة 7:45 مساءا - قناة بي إن سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد أتالانتا - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

شتورم جراتس ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساءً

لايبزيج ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

أستون فيلا ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

دينامو زغرب ضد موناكو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD

ليفربول ضد بولونيا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

ليل ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

بنفيكا ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD



مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي



اسطنبول باشاكشهير ضد رابيد فيينا - الساعة 5:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.

فيتوريا جيماريش ضد إن كيه تسيلي - الساعة 5:30 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

سيدني الأسترالي ضد كاليفورنيا إيجلز.