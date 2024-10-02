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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، مع العديد من مباريات المهمة، وأبرزها لقاءات الجولة الثانية من بطولة موسم 2024-2025، إلى جانب مباريات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 2 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة 

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا


جيرونا ضد فينورد - الساعة 7:45 مساءا - قناة بي إن سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد أتالانتا - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

شتورم جراتس ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساءً

لايبزيج ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD
أستون فيلا ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

دينامو زغرب ضد موناكو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD

ضد بولونيا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

ليل ضد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

بنفيكا ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD


مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي


اسطنبول باشاكشهير ضد رابيد فيينا - الساعة 5:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.

فيتوريا جيماريش ضد إن كيه تسيلي - الساعة 5:30 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد
سيدني الأسترالي ضد كاليفورنيا إيجلز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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