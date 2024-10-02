"الشحات وكهربا وإمام أقوى من منظومة الأهلي".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، على وجود أزمات داخل النادي الأهلي في الفترة الحالية، بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الفريق الأبيض.

وقال "عبدالله" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم": "حسين الشحات وإمام عاشور وكهربا أقوى من منظومة النادي الأهلي لأنهم يعتمدون على السوشيال ميديا".

أضاف: "ثلاثي الأهلي يعتمدون على السوشيال ميديا، لأنها هي العنصر الأقوى، حاليا".

وأكمل: "إمام عاشور مستواه لا يليق بالنادي الأهلي، فهو لا يقدم مستواه المعهود مثلما كان في الزمالك، يمكن في البداية ظهر بشكل جيد ولكن تراجع بعد ذلك".

وكان الأهلي تلقى الخسارة من الزمالك بركلات الترجيح، وخسر لقب السوبر الأفريقي، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية.