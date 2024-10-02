عبد الواحد السيد: "استبعاد عمر جابر من المنتخب غير مفهوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، على عدم انضمام عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى منتخب مصر لخوض مباراتي موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وقال عبد الواحد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "بطولة السوبر الأفريقي كانت حياة أو موت بالنسبة لنا، على الرغم من أن هناك من يقلل منها، لكن يمكننا البناء عليها".

وأضاف: "استبعاد عمر جابر من قائمة منتخب مصر غريب جدا وغير مفهوم بالنسبة لي، من وجهة نظري جابر أفضل لاعب في مصر مع زيزو، وأبارك لعواد ودونجا على الانضمام للمنتخب".

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