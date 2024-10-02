"غرامة 4 ملايين جنيه وإذن الثنائي".. كواليس انتهاء أزمة محمد عواد وحسام عبد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف عبد الوحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، كواليس انتهاء أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق وحسام عبد المجيد.

وقال عبد الواحد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "شعرت في الفترة الأخيرة أن محمد عواد خارج تركيزه، وواقعة حسام عبد المجيد الفاصلة بالنسبة لي وتمت معاقبته بشدة".

وأضاف: "وعدت عواد برفع الخصم الموقع عليه بسبب واقعة عبد المجيد وكان قيمته 4 ملايين جنيه، ولكن بعد إذن حسام أولا وحسين لبيب، وبعد موافقتهما، تم إلغاء الخصم عن الثنائي.

وحدث اشتباك بين عواد وحسام عبد المجيد، في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري المصري، قبل شهرين، أسفر عن التحقيق مع عواد واستبعاده من قائمة الفريق حتى لقاء السوبر الأفريقي.

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