عبد الواحد السيد: "ضربت هذا اللاعب في مباراة الأهلي بسبب تكرار خطأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

روى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، موقف جمعه بعمرو الصفتي لاعب الأبيض الأسبق، خلال إحدى مباريات الأهلي.

وقال عبد الواحد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "ضربت كثير من اللاعبين في الملعب وأنا لاعب، وكل هذا من أجل الزمالك وخوفا على الفريق، ومن هؤلاء اللاعبين حازم إمام الصغير لأنه كان يستطيع أن يصل لأكثر مما وصل له".

وأضاف: "وضربت أيضا عمرو الصفتي في إحدى مباريات الأهلي بسبب تكرار خطأ في التمركز، وضربت أحمد الميرغني في غرفة تبديل الملابس من أجل مصلحته وجميعهم يحبوني وأحبهم وتقبلوا ذلك".

اقرأ أيضًا:

عبد الواحد السيد: "استبعاد عمر جابر من المنتخب غير مفهوم"